Азербайджан ознакомился с деятельностью Агентства по развитию инвестиций Татарстана

Делегация во главе со специальным представителем президента в Джебраильском, Губадлинском и Зангиланском районах Вахидом Гаджиевым в ходе рабочего визита в Татарстан (Россия) посетила местное Агентство по развитию инвестиций.

Делегация во главе со специальным представителем президента в Джебраильском, Губадлинском и Зангиланском районах Вахидом Гаджиевым в ходе рабочего визита в Татарстан (Россия) посетила местное Агентство по развитию инвестиций.

Об этом сообщает Report со ссылкой на спецпредставительство.

Азербайджанской делегации была предоставлена информация о деятельности Агентства, а также об инвестиционном потенциале Татарстана, его опыте в реализации проектов по восстановлению и строительству объектов культурного наследия.