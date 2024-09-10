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Азербайджан ознакомился с деятельностью Агентства по развитию инвестиций Татарстана

Азербайджан ознакомился с деятельностью Агентства по развитию инвестиций Татарстана Делегация во главе со специальным представителем президента в Джебраильском, Губадлинском и Зангиланском районах Вахидом Гаджиевым в ходе рабочего визита в Татарстан (Россия) посетила местное Агентство по развитию инвестиций.
Бизнес
10 сентября 2024 г. 13:36
Азербайджан ознакомился с деятельностью Агентства по развитию инвестиций Татарстана

Делегация во главе со специальным представителем президента в Джебраильском, Губадлинском и Зангиланском районах Вахидом Гаджиевым в ходе рабочего визита в Татарстан (Россия) посетила местное Агентство по развитию инвестиций.

Об этом сообщает Report со ссылкой на спецпредставительство.

Азербайджанской делегации была предоставлена информация о деятельности Агентства, а также об инвестиционном потенциале Татарстана, его опыте в реализации проектов по восстановлению и строительству объектов культурного наследия.

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Версия на английском языке ФотоAzerbaijani delegation holds meeting at Tatarstan Investment Development Agency
Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycan Tatarıstanın İnvestisiyaların İnkişafı Agentliyinin fəaliyyəti ilə tanış olub

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