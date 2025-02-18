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Азербайджан ожидает повышения рейтинга в отчете "Business Ready" по регистрации имущества

Азербайджан ожидает повышения рейтинга в отчете "Business Ready" по регистрации имущества Азербайджан добился значительного прогресса в сфере регистрации недвижимости и ожидает повышение рейтинга страны в предстоящем отчете Всемирного банка "Business Ready".
Бизнес
18 февраля 2025 г. 13:52
Азербайджан ожидает повышения рейтинга в отчете Business Ready по регистрации имущества

Азербайджан добился значительного прогресса в сфере регистрации недвижимости и ожидает повышения рейтинга страны в предстоящем отчете Всемирного банка "Business Ready".

Как передает Report, об этом сообщает Государственная служба по вопросам имущества при Минэкономики.

Согласно отчету "Doing Business 2020", количество процедур для регистрации недвижимости в Азербайджане сократилось до одной, а требуемое время - до одного дня. Также внедрен ряд инновационных нововведений и технологий для дальнейшего упрощения и ускорения этого процесса.

Среди основных нововведений в системе регистрации недвижимости:

- Интегрированная система регистрации по принципу "одного окна" на базе информационных систем публично-правового лица "Государственный кадастр и реестр недвижимого имущества" и Центрального банка. Обеспечена возможность электронной оплаты различных платежей по купле-продаже недвижимости через депозитный счет нотариуса посредством Электронной системы государственной информации и "AniPay".

- Определены процедурные правила для регистрации обеспечительной записи в отношении объектов недвижимости, на строительство которых выдано разрешение.

- В результате работы по автоматизации налоговых обязательств осуществлена электронная передача данных об использовании земельных участков в налоговые органы.

В рамках расширения цифровой регистрации подготовлены предложения по электронному получению нотариусом ряда важных сведений при электронной регистрации прав на имущество.

Кроме того, разработано и запущено мобильное приложение "Əmlakım" с целью повышения доступности услуг для граждан и повышения грамотности в сфере недвижимости.

Подчеркивается, что в последние годы проведена соответствующая работа по подготовке законодательных актов, связанных с владением и арендой, наличием безопасного землевладения (государственная или частная гарантия), полной электронизацией данных о земельных операциях, обременении, кадастре в соответствии с соответствующими требованиями, обеспечению доступа к данным государственного реестра.

В результате этих шагов в Азербайджане достигнут значительный в вопросе регистрации недвижимости, что, как ожидается, положительно повлияет на рейтинг страны в новом отчете "Business Ready".

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan “Business Ready” hesabatında əmlak qeydiyyatı üzrə nəticələrin yaxşılaşmasını gözləyir

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