Азербайджан открыл торговый дом в Пенджабе

Азербайджан открыл торговый дом в северо-восточной провинции Пакистана – Пенджабе.

Азербайджан открыл торговый дом в северо-восточной провинции Пакистана – Пенджабе.

Как сообщает Report со ссылкой на пакистанские СМИ, церемония открытия состоялась 11 февраля с участием министра финансов провинции Миана Муджтабы Шуджа-ур-Рехмана.

Министр назвал эту инициативу “знаковой”, способной укрепить двусторонние торговые и культурные связи между Азербайджаном и Пакистаном. По его словам, торговый дом создаст новые возможности для инвестиций и бизнеса, позволив предпринимателям из обеих стран расширять деловые контакты, наращивать объемы торговли и формировать долгосрочные экономические партнерства.

Он призвал азербайджанских инвесторов изучить перспективы рынка Пенджаба, отметив значительный потенциал в таких секторах, как текстильная промышленность, сельское хозяйство, информационные технологии и энергетика.

Шуджа-ур-Рехман подчеркнул, что экономическое развитие больше не сводится лишь к увеличению объемов торговли – важную роль играют технологии, развитие человеческого капитала и поддержка инноваций.

Министр также выразил уверенность в том, что Азербайджанский торговый дом станет важной платформой для экономического сотрудничества, способствуя дальнейшему укреплению дружбы между двумя странами. Он также подтвердил приверженность Пенджаба развитию торговых, инвестиционных и культурных связей с Азербайджаном.