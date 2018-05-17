Азербайджан откроет торговые и винные дома в различных городах Китая

Баку. 17 мая. REPORT.AZ/ "Работы по открытию торговых домов Азербайджана в Украине и Латвии уже завершаются".

Об этом Report заявил глава Азербайджанского фонда поощрения экспорта и инвестиций (AZPROMO) Руфат Мамедов.

По его словам, и в других регионах Китая, помимо Шанхая, планируется открытие торговых и винных домов:

"Нельзя ограничиваться только Шанхаем. Китайский рынок достаточно большой. Мы должны работать с различными регионами этой страны. Подобные механизмы будут играть большую роль в росте объема ненефтяного экспорта Азербайджана в Китай".

Р.Мамедов также добавил, что к концу года будут осуществлены 12-13 экспортных миссий, как на традиционнх, так и на новых рынках.