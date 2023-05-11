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Азербайджан откроет торговые дома еще в трех городах Китая

Азербайджан откроет торговые дома еще в трех городах Китая В этом году планируется открытие еще трех торговых домов Азербайджана в китайских городах Пекин, Чэнду и Шэньян.
Бизнес
11 мая 2023 г. 17:56
Азербайджан откроет торговые дома еще в трех городах Китая

В этом году планируется открытие еще трех торговых домов Азербайджана в китайских городах Пекин, Чэнду и Шэньян.

Об этом в интервью Report заявил торговый представитель Азербайджана в Китае Теймур Надироглу.

С целью расширения экспорта продукции Made in Azerbaijan в Китай, с 2018 года при поддержке местных партнеров в различных городах Китая Азербайджан начал открывать торговые и винные дома. В настоящее время в таких городах, как Шанхай, Урумчи, Циндао, Харбин, Цзинань, Ухань, Чжанцзяцзе действуют четыре торговых дома, три винных дома и четыре торговых подразделения", - отметил торговый представитель.

T.Надироглу подчеркнул, что на электронной торговой платформе JD.com действует Азербайджанский торговый дом: "Эти торговые дома, наряду с продукцией Made in Azerbaijan, играют важную роль в продвижении инвестиционного, транспортно-транзитного и туристического потенциала нашей страны. С увеличением числа таких торговых домов все больше китайских граждан имеют возможность ближе познакомиться с нашей страной".

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.

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Версия на английском языке Azerbaijan to open trading houses in 3 more Chinese cities
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Çinin daha üç şəhərində ticarət evi açacaq

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