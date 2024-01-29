Азербайджан откроет еще два торговых дома в Китае

Азербайджан в этом году планирует открыть торговые дома еще в двух китайских городах - Чэнду и Нанкине.

Азербайджан в этом году планирует открыть торговые дома еще в двух китайских городах - Чэнду и Нанкине.

Как сообщает Report, об этом на пресс-конференции заявил исполнительный директор Агентства по поощрению экспорта и инвестиций (AZPROMO) Юсиф Абдуллаев.

По его словам, всего за пределами Азербайджана открыто 12 торговых домов, занимающихся продвижением отечественной продукции.

"Торговые представительства Азербайджана позволяют реализовать на высоком уровне потенциал ненефтяного экспорта" - сказал Абдуллаев.

В настоящее время в Китае действует 5 торговых домов Азербайджана.

Отметим, что экспорт ненефтяной продукции из Азербайджана в 2023 году составил 3,348 млрд долларов США, что на 9,8 % больше, чем в 2022 году.