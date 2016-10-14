Азербайджан освободил от уплаты госпошлины инвесторов, реализующих инвестиционные проекты на основе специального финансирования

Баку. 14 октября. REPORT.AZ/ На сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса внесена поправка в закон "О государственной пошлине".

Как передает Report, согласно дополнению статьи 4 закона, в целях усиления социальной защиты и улучшения материального обеспечения работников соответствующего органа исполнительной власти и других государственных служащих 50 процентов государственных пошлин, уплачиваемых за предоставление государственными органами предусмотренных данным законом услуг, перечисляются на казначейский счет соответствующего органа исполнительной власти, остальная часть перечисляется в госбюджет.

Согласно другой поправке, инвесторы, осуществляющие инвестиционные проекты в рамках модели "Строй-управляй-передавай", в соответствии с законом "О реализации инвестиционных проектов в связи со строительством и инфраструктурными объектами на основе специального финансирования", освобождаются от уплаты государственной пошлины.