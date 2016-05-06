Азербайджан освободил от НДС импорт и продажу ряда товаров

Баку. 6 мая. REPORT.AZ/ На сегодняшнем заседании Милли Меджлиса обсужден и ратифицирован законопроект о внесении поправок в Налоговый кодекс Азербайджана. Как передает Report, поправки предусматривают освобождение импорта и продажи ряда товаров от налога на добавочную стоимость (НДС).

Так, предлагается от НДС освобождены импорт и продажа племенного скота, семян и саженцев, импорт минеральных удобрений и пестицидов, импорт и продажа лабораторного оборудования и машин для выращивания, очищения, сортировки и калибровки семян, зерновых и бобовых, импорт ветеринарных препаратов для профилактики, диагностики и лечения сельскохозяйственных животных и птиц, установок, машин, оборудования и техники сельскохозяйственного назначения для орошения и других целей.

Вторая поправка связана с налоговой ставкой за использование земель сельскохозяйственного назначения не по назначению без уважительной причины. Так, согласно поправке, налоговая ставка за каждые 100 кв. м устанавливается в размере 10 манатов. Отметим, что при использовании земель по назначению налог поступает в местный бюджет, не по назначению - в госбюджет.