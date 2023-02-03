Азербайджан освободил импорт лука-шалот от таможенной пошлины

Сокращены льготный период и размер таможенной пошлины, применяемых при импорте лука-шалот в Азербайджан.

Сокращены льготный период и размер таможенной пошлины, применяемых при импорте лука-шалот в Азербайджан.

Как сообщает Report, в связи с этим премьер-министр Али Асадов подписал постановление о внесении изменений в "Товарную номенклатуру внешнеэкономической деятельности Азербайджанской Республики, ставки импортных таможенных пошлин и ставки экспортных таможенных пошлин".

Согласно постановлению, таможенная пошлина в размере 0,6 долларов США, которая применялась к импорту лука-шалот до конца 2023 года, заменена ставкой в размере 0% до 1 мая текущего года.