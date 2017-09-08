Азербайджан остается крупнейшим инвестором в Грузию

Баку. 8 сентября. REPORT.AZ/ Азербайджан в первом полугодии 2017 года инвестировал в Грузию 224,2 млн долларов.

Как сообщает Report со ссылкой на грузинские СМИ, по данным национального управления статистики Грузии, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года объем инвестиций, вложенных Азербайджаном в соседнюю страну, сократился на 20,3%.

В целом, на долю Азербайджана приходится 36,6% прямых иностранных инвестиций, вложенных в экономику Грузии. Инвестиции были вложены в секторы транспорта и связи, энергетики, строительства гостиниц и ресторанов, недвижимого имущества.

Наряду с Азербайджаном среди стран, вложивших больше всего инвестиций в Грузию, в первую тройку входят Нидерланды (12,4%) и Турция (11,3%).