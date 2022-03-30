Азербайджан - основной рынок реэкспорта Грузии

В феврале этого года на реэкспорт продукции из Грузии было направлено 104,7 млн долларов.

В феврале этого года на реэкспорт продукции из Грузии было направлено 104,7 млн долларов.

Об этом сообщает грузинское бюро Report со ссылкой на издание Georgian Business Consulting.

Согласно отчету, в годовом сравнении стоимость продукции выросла на 54,8%.

Тремя основными партнерами Грузии по реэкспорту стали Азербайджан (37,3 млн долларов США), Армения (17,3 млн долларов США) и Узбекистан (7,8 млн долларов США). Доля трех стран в общем реэкспорте Грузии составила 60%.

В тройку наиболее реэкспортируемых товаров из соседней страны вошли легковые автомобили (36,2 млн долларов США), лекарственные препараты (8,6 млн долларов США) и мобильные телефоны (6,4 млн долларов США).