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Азербайджан - основной рынок реэкспорта Грузии

Азербайджан - основной рынок реэкспорта Грузии В феврале этого года на реэкспорт продукции из Грузии было направлено 104,7 млн долларов.
Бизнес
30 марта 2022 г. 17:58
Азербайджан - основной рынок реэкспорта Грузии

В феврале этого года на реэкспорт продукции из Грузии было направлено 104,7 млн долларов.

Об этом сообщает грузинское бюро Report со ссылкой на издание Georgian Business Consulting.

Согласно отчету, в годовом сравнении стоимость продукции выросла на 54,8%.

Тремя основными партнерами Грузии по реэкспорту стали Азербайджан (37,3 млн долларов США), Армения (17,3 млн долларов США) и Узбекистан (7,8 млн долларов США). Доля трех стран в общем реэкспорте Грузии составила 60%.

В тройку наиболее реэкспортируемых товаров из соседней страны вошли легковые автомобили (36,2 млн долларов США), лекарственные препараты (8,6 млн долларов США) и мобильные телефоны (6,4 млн долларов США).

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Версия на английском языке Azerbaijan – Georgia’s main re-export market
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Gürcüstanın əsas təkrar ixrac bazarıdır

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