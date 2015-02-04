Азербайджан ограничивает импорт онлайн закупок

Баку. 4 февраля. REPORT.AZ/ Государственный таможенный комитет (ГТК) обсуждает с соответствующими структурами вопрос снижения максимальной суммы льготного импорта в области электронной торговли в Азербайджане с нынешнего уровня в 1000 долларов США.

Как сообщает Report, об этом заявил в интервью журналистам председатель ГТК Айдын Алиев.

По словам А.Алиева, льготы на 1000 долларов предусмотрены для товаров, ввозимых в страну для личного пользования: "В настоящее время на различные имена или адреса делают заказы товаров якобы для частного пользования. Данный вопрос сейчас остро стоит перед таможенными органами. Электронная торговля создает проблемы во всем мире. Сейчас ведутся обсуждения и предусматривается ограничение льгот. Не могу сказать точно, будет ли данная сумма сокращена до 150 долларов, однако решение по этому поводу будет принято в ближайшее время".