Азербайджан обсудил возможности сотрудничества с испанской компанией

Обсуждены возможности сотрудничества между Азербайджаном и испанской компанией Indra Sistemas.

Об этом сообщает Report со ссылкой на министерство экономики.

Министр экономики Микаил Джаббаров провел встречу с вице-президентом компании Луисом Пермуем.

На встрече состоялся обмен мнениями о проектах, реализуемых компанией Indra Sistemas в Азербайджане, и потенциальных возможностях локализации производства в нашей стране. Стороны обсудили планы сотрудничества на ближайший период.

Испанская компания Indra Sistemas специализируется на предоставлении услуг в области информационных технологий и связи, ИТ-консалтинга и др.