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Азербайджан обсудил возможности сотрудничества с испанской компанией

Азербайджан обсудил возможности сотрудничества с испанской компанией
Бизнес
11 июня 2024 г. 16:09
Азербайджан обсудил возможности сотрудничества с испанской компанией

Обсуждены возможности сотрудничества между Азербайджаном и испанской компанией Indra Sistemas.

Об этом сообщает Report со ссылкой на министерство экономики.

Министр экономики Микаил Джаббаров провел встречу с вице-президентом компании Луисом Пермуем.

На встрече состоялся обмен мнениями о проектах, реализуемых компанией Indra Sistemas в Азербайджане, и потенциальных возможностях локализации производства в нашей стране. Стороны обсудили планы сотрудничества на ближайший период.

Испанская компания Indra Sistemas специализируется на предоставлении услуг в области информационных технологий и связи, ИТ-консалтинга и др.

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Версия на английском языке ФотоAzerbaijan, Spanish company mull cooperation opportunities
Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycan İspaniya şirkəti ilə əməkdaşlıq imkanlarını müzakirə edib

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