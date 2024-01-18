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Азербайджан обсудил возможности сотрудничества с Гарвардской школой Кеннеди

Азербайджан обсудил возможности сотрудничества с Гарвардской школой Кеннеди Азербайджан обсудил с Гарвардской школой Кеннеди о потенциальных направлениях сотрудничества.
Бизнес
18 января 2024 г. 12:36
Азербайджан обсудил возможности сотрудничества с Гарвардской школой Кеннеди

Азербайджан обсудил с Гарвардской школой Кеннеди о потенциальных направлениях сотрудничества.

Как сообщает Report, об этом министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров написал в социальной сети "X".

Министр отметил, что в рамках Давосского экономического форума вместе с помощником президента Азербайджана Шахмаром Мовсумовым была проведена встреча с директором лаборатории Growth Lab Гарвардской школы Кеннеди Рикардо Хаусманном.

"В ходе встречи проведен обмен мнениями о глобальных тенденциях в сфере стратегических исследований и цифровизации, приоритетах диверсификации экономики нашей страны, целях устойчивого развития и потенциальных направлениях сотрудничества", - говорится в публикации.

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Версия на английском языке Azerbaijan discusses potential directions for cooperation with Harvard Kennedy School
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Harvard Kennedi Məktəbi ilə əməkdaşlıq imkanlarını müzakirə edib

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