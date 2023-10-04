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Азербайджан обсудил возможности расширения сотрудничества с Туркменистаном

Азербайджан обсудил возможности расширения сотрудничества с Туркменистаном Азербайджан и Туркменистан провели переговоры о возможностях расширения двустороннего сотрудничества.
Бизнес
4 октября 2023 г. 14:11
Азербайджан обсудил возможности расширения сотрудничества с Туркменистаном

Азербайджан и Туркменистан провели переговоры о возможностях расширения двустороннего сотрудничества.

Как сообщает Report, об этом министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров написал в своем аккаунте в социальной сети "X".

В рамках визита в Туркменистан М. Джаббаров встретился с заместителем председателя Кабинета министров, министром иностранных дел этой страны Рашидом Мередовым.

"Мы выразили удовлетворение пользой совместной деятельности и партнерства наших стран в экономической сфере для развития региона и провели переговоры о возможностях расширения двустороннего сотрудничества", - отметил министр.

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Версия на английском языке Mikayil Jabbarov visits Turkmenistan 
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Türkmənistanla əməkdaşlığın genişləndirilməsi imkanlarını müzakirə edib

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