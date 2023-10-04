Азербайджан обсудил возможности расширения сотрудничества с Туркменистаном

Азербайджан и Туркменистан провели переговоры о возможностях расширения двустороннего сотрудничества.
Как сообщает Report, об этом министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров написал в своем аккаунте в социальной сети "X".
В рамках визита в Туркменистан М. Джаббаров встретился с заместителем председателя Кабинета министров, министром иностранных дел этой страны Рашидом Мередовым.
"Мы выразили удовлетворение пользой совместной деятельности и партнерства наших стран в экономической сфере для развития региона и провели переговоры о возможностях расширения двустороннего сотрудничества", - отметил министр.
Türkmənistana səfərimiz çərçivəsində həmkarlarla birlikdə bu ölkənin Nazirlər Kabineti sədrinin müavini, xarici işlər naziri Rəşid Meredov ilə görüşdə ölkələrimizin ortaq fəaliyyətinin və #iqtisadi sahədə tərəfdaşlığının regionun inkişafı üçün faydalarından məmnunluq ifadə… pic.twitter.com/36nMla81bT