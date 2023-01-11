Азербайджан обсудил участие британских компаний в проектах в Карабахе

Азербайджан обсудил с Великобританией участие компаний этой страны в проектах на освобожденных от оккупации территориях.

Азербайджан обсудил с Великобританией участие компаний этой страны в проектах на освобожденных от оккупации территориях.

Как передает Report, об этом министр экономики Микаил Джаббаров написал на своей странице в Facebook.

"Мы обменялись мнениями с послом Великобритании в Азербайджане Фергусом Олдом об экономических связях между нашими странами, сотрудничестве в сфере торговли и инвестиций, энергетики, участии британских компаний в проектах на освобожденных от оккупации территориях", - отметил он.