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Азербайджан обсудил участие британских компаний в проектах в Карабахе

Азербайджан обсудил участие британских компаний в проектах в Карабахе Азербайджан обсудил с Великобританией участие компаний этой страны в проектах на освобожденных от оккупации территориях.
Бизнес
11 января 2023 г. 14:13
Азербайджан обсудил участие британских компаний в проектах в Карабахе

Азербайджан обсудил с Великобританией участие компаний этой страны в проектах на освобожденных от оккупации территориях.

Как передает Report, об этом министр экономики Микаил Джаббаров написал на своей странице в Facebook.

"Мы обменялись мнениями с послом Великобритании в Азербайджане Фергусом Олдом об экономических связях между нашими странами, сотрудничестве в сфере торговли и инвестиций, энергетики, участии британских компаний в проектах на освобожденных от оккупации территориях", - отметил он.

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Версия на английском языке ФотоParticipation of UK companies in projects on Karabakh discussed
Версия на азербайджанском языке ФотоBritaniya şirkətlərinin Qarabağdakı layihələrdə iştirakı müzakirə edilib

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