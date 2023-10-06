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Азербайджан обсудил сотрудничество с Банком торговли и развития ОЭС

Азербайджан обсудил сотрудничество с Банком торговли и развития ОЭС Министерство экономики Азербайджана рассмотрело возможности сотрудничества с Банком торговли и развития Организации экономического сотрудничества (ОЭС) по международным транспортным коридорам, совместным инвестиционным фондам и проектам государстве
Бизнес
6 октября 2023 г. 18:12
Азербайджан обсудил сотрудничество с Банком торговли и развития ОЭС

Министерство экономики Азербайджана рассмотрело возможности сотрудничества с Банком торговли и развития Организации экономического сотрудничества (ОЭС) по международным транспортным коридорам, совместным инвестиционным фондам и проектам государственно-частного партнерства.

Как сообщает Report со ссылкой на министерство, первый заместитель министра Эльнур Алиев встретился с делегацией, возглавляемой президентом Банка торговли и развития ОЭС Ялчином Юкселем.

На встрече было отмечено, что Азербайджан активно сотрудничает с банком. Также были обсуждены возможности реализации потенциала сотрудничества с банком по международным транспортным коридорам, участником которых является наша страна, совместным инвестиционным фондам и проектам государственно-частного партнерства.

Стороны провели обмен мнениями о новых направлениях сотрудничества.

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Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycan İƏT-in Ticarət və İnkişaf Bankı ilə əməkdaşlığı müzakirə edib

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