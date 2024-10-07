Азербайджан обсудил сотрудничество с Азиатским банком развития

16:47

Азербайджан обсудил вопросы сотрудничества с Азиатским банком развития (АБР).

Об этом сообщает Report со ссылкой на Министерство экономики.

Согласно информации, заместитель министра экономики Самед Баширли встретился с заместителем директора департамента по Центральной и Западной Азии АБР Шиахонг Ян.

На встрече отмечено развитие отношений с АБР, высоко оценено участие банка в программах государственно-частного партнерства, экологии, цифрового развития, энергетики, повышения транзитно-логистического потенциала страны и реализации различных инфраструктурных проектов.

Также обсуждены возможности финансирования борьбы с изменением климата и вопросы сотрудничества в рамках COP29.