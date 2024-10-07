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Азербайджан обсудил сотрудничество с Азиатским банком развития

Азербайджан обсудил сотрудничество с Азиатским банком развития 16:47
Бизнес
7 октября 2024 г. 17:20
Азербайджан обсудил сотрудничество с Азиатским банком развития

Азербайджан обсудил вопросы сотрудничества с Азиатским банком развития (АБР).

Об этом сообщает Report со ссылкой на Министерство экономики.

Согласно информации, заместитель министра экономики Самед Баширли встретился с заместителем директора департамента по Центральной и Западной Азии АБР Шиахонг Ян.

На встрече отмечено развитие отношений с АБР, высоко оценено участие банка в программах государственно-частного партнерства, экологии, цифрового развития, энергетики, повышения транзитно-логистического потенциала страны и реализации различных инфраструктурных проектов.

Также обсуждены возможности финансирования борьбы с изменением климата и вопросы сотрудничества в рамках COP29.

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Версия на английском языке ФотоAzerbaijan and ADB mull issues of cooperation
Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycan Asiya İnkişaf Bankı ilə əməkdaşlıq məsələlərini müzakirə edib

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