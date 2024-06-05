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Азербайджан обсудил со Всемирным климатическим фондом подготовку к COP29

Азербайджан обсудил со Всемирным климатическим фондом подготовку к COP29 Замминистра экономики Сахиб Мамедов обсудил с гендиректором Всемирного климатического фонда Йенсом Нильсоном подготовку к COP29 в Азербайджане.
Бизнес
5 июня 2024 г. 13:22
Азербайджан обсудил со Всемирным климатическим фондом подготовку к COP29

Замминистра экономики Сахиб Мамедов обсудил с гендиректором Всемирного климатического фонда Йенсом Нильсоном подготовку к COP29 в Азербайджане.

Об этом сообщает Report со ссылкой на министерство.

На встрече было подчеркнуто, что проведение COP29 в Азербайджане является показателем значения, которое Баку придает развитию “зеленой” экономики, решению глобальных климатических проблем.

Отмечается, что Азербайджан также придает значение сотрудничеству с международными организациями в рамках COP29, реализации мер по продвижению "зеленой" энергии в нашей стране, снижению последствий глобального изменения.

Кроме того, были обсуждены перспективы дальнейшего партнерства с фондом.

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Версия на английском языке ФотоAzerbaijan exchanges views with World Climate Foundation on preparations for COP29
Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycan Dünya İqlim Fondu ilə COP29-a hazırlıq üzrə fikir mübadiləsi aparıb

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