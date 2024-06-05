Азербайджан обсудил со Всемирным климатическим фондом подготовку к COP29

Замминистра экономики Сахиб Мамедов обсудил с гендиректором Всемирного климатического фонда Йенсом Нильсоном подготовку к COP29 в Азербайджане.

Замминистра экономики Сахиб Мамедов обсудил с гендиректором Всемирного климатического фонда Йенсом Нильсоном подготовку к COP29 в Азербайджане.

Об этом сообщает Report со ссылкой на министерство.

На встрече было подчеркнуто, что проведение COP29 в Азербайджане является показателем значения, которое Баку придает развитию “зеленой” экономики, решению глобальных климатических проблем.

Отмечается, что Азербайджан также придает значение сотрудничеству с международными организациями в рамках COP29, реализации мер по продвижению "зеленой" энергии в нашей стране, снижению последствий глобального изменения.

Кроме того, были обсуждены перспективы дальнейшего партнерства с фондом.