Азербайджан обсудил со Всемирным банком финансирование МСП

Находящийся с рабочим визитом в Вашингтоне (США) председатель правления Агентства по развитию малого и среднего бизнеса (KOBİA) при Министерстве экономики Орхан Мамедов встретился с исполнительным директором Всемирного банка Катаржиной Зайдель-Куровской и

Находящийся с рабочим визитом в Вашингтоне (США) председатель правления Агентства по развитию малого и среднего бизнеса (KOBİA) при Министерстве экономики Орхан Мамедов встретился с исполнительным директором Всемирного банка Катаржиной Зайдель-Куровской и руководителем по управлению знаниями финансового форума МСП Кристиной Кушнир.

Об этом Report сообщили в KOBİA.

На встречах состоялся обмен мнениями по вопросам реализации совместных инициатив со Всемирным банком, возможностей участия в различных программах и проектах банка, финансирования МСП.