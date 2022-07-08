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Азербайджан обсудил со Всемирным банком финансирование МСП

Азербайджан обсудил со Всемирным банком финансирование МСП Находящийся с рабочим визитом в Вашингтоне (США) председатель правления Агентства по развитию малого и среднего бизнеса (KOBİA) при Министерстве экономики Орхан Мамедов встретился с исполнительным директором Всемирного банка Катаржиной Зайдель-Куровской и
Бизнес
8 июля 2022 г. 12:37
Азербайджан обсудил со Всемирным банком финансирование МСП

Находящийся с рабочим визитом в Вашингтоне (США) председатель правления Агентства по развитию малого и среднего бизнеса (KOBİA) при Министерстве экономики Орхан Мамедов встретился с исполнительным директором Всемирного банка Катаржиной Зайдель-Куровской и руководителем по управлению знаниями финансового форума МСП Кристиной Кушнир.

Об этом Report сообщили в KOBİA.

На встречах состоялся обмен мнениями по вопросам реализации совместных инициатив со Всемирным банком, возможностей участия в различных программах и проектах банка, финансирования МСП.

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Версия на английском языке Azerbaijan discusses financing of SMEs with WB
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Dünya Bankı ilə KOB-ların maliyyələşdirilməsini müzakirə edib

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