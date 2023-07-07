Азербайджан обсудил с ВТО цели социально-экономического развития

Азербайджан обсудил с Всемирной торговой организацией (ВТО) внешнеторговые связи и цели социально-экономического развития.

Азербайджан обсудил с Всемирной торговой организацией (ВТО) внешнеторговые связи и цели социально-экономического развития.

Как сообщает Report, об этом сообщил министр экономики Микаил Джаббаров в своем аккаунте в Твиттере.

По словам министра, переговоры с председателем рабочей группы по членству Азербайджана в ВТО Алпарсланом Аджарсоем прошли в рамках его визита в Женеву, Швейцария.

Министр также отметил, что принял участие в 15-м заседании рабочей группы, созданной в Секретариате Всемирной торговой организации (ВТО) по вопросам членства Азербайджана, поделился своими взглядами на устойчивое экономическое развитие страны, интеграцию в международную торговлю, проинформировал о реформах, проводимых в направлении улучшения бизнес-среды в стране.

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В информации, распространенной Минэкономики, говорится, что в рамках визита министр экономики Микаил Джаббаров встретился с генеральным директором Всемирной торговой организации Нгози Оконьо-Ивеала.

На встрече обсуждались вопросы сотрудничества Азербайджана с организацией, развития экономики и внешнеторговых связей Азербайджана.

Информируя о целях социально-экономического развития Азербайджана, министр экономики отметил важность расширения связей с международными организациями, развития сотрудничества между нашей страной и странами-членами ВТО, в том числе значимость работы, проделанной в связи с членством в ВТО. Была представлена информация о реформах, проводимых в экономике Азербайджана, достигнутых результатах, благоприятной деловой среде и возможностях, созданных для инвесторов.

На встрече были обсуждены возможности укрепления связей с ВТО, приоритетные направления сотрудничества нашей страны с членами организации, шаги, предпринятые в связи с членством в ВТО, а также положение экономики Азербайджана в мире и работа, проделанная для либерализации торговли.