Азербайджан обсудил с Венгрией развитие торгово-инвестиционного сотрудничества

Азербайджан обсудил с Венгрией развитие торгово-инвестиционного сотрудничества.

Азербайджан обсудил с Венгрией развитие торгово-инвестиционного сотрудничества.

Об этом сообщает Report со ссылкой на министерство экономики.

Согласно информации, между министром экономики Микаилом Джаббаровым и министром экономического развития Венгрии Мартоном Надем состоялась встреча в формате видеоконференции. В ходе нее была подчеркнута важная роль развития азербайджано-венгерских отношений, взаимных визитов и проведенных мероприятий в расширении экономического партнерства.

Стороны обменялись мнениями о текущем состоянии торговых отношений между двумя странами, векторах развития взаимного торгово-инвестиционного сотрудничества.