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Азербайджан обсудил с Венгрией развитие торгово-инвестиционного сотрудничества

Азербайджан обсудил с Венгрией развитие торгово-инвестиционного сотрудничества Азербайджан обсудил с Венгрией развитие торгово-инвестиционного сотрудничества.
Бизнес
16 ноября 2023 г. 11:18
Азербайджан обсудил с Венгрией развитие торгово-инвестиционного сотрудничества

Азербайджан обсудил с Венгрией развитие торгово-инвестиционного сотрудничества.

Об этом сообщает Report со ссылкой на министерство экономики.

Согласно информации, между министром экономики Микаилом Джаббаровым и министром экономического развития Венгрии Мартоном Надем состоялась встреча в формате видеоконференции. В ходе нее была подчеркнута важная роль развития азербайджано-венгерских отношений, взаимных визитов и проведенных мероприятий в расширении экономического партнерства.

Стороны обменялись мнениями о текущем состоянии торговых отношений между двумя странами, векторах развития взаимного торгово-инвестиционного сотрудничества.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Macarıstanla ticarət-investisiya əməkdaşlığının inkişafını müzakirə edib

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