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Азербайджан обсудил с Венгрией проекты "зеленой энергии"

Азербайджан обсудил с Венгрией проекты "зеленой энергии" Азербайджан обсудил с Венгрией перспективы партнерства по проектам “зеленой энергии”.
Бизнес
11 сентября 2023 г. 16:10
Азербайджан обсудил с Венгрией проекты зеленой энергии

Азербайджан обсудил с Венгрией перспективы партнерства по проектам “зеленой энергии”.

Как сообщает Report, об этом в своем аккаунте в социальной сети ”Х" написал министр экономики Микаил Джаббаров.

”В рамках нашего визита в Венгрию мы с министром иностранных дел и торговли этой страны Петером Сиярто обменялись мнениями по вопросам активного сотрудничества между нашими странами в различных сферах, обсудили инициативы, направленные на укрепление торгово-экономических связей, а также рассмотрели возможности партнерства по проектам в области "зеленой" энергетики", - отметил министр.

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Версия на английском языке ФотоAzerbaijan, Hungary discuss green energy projects
Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycan Macarıstanla "yaşıl enerji" layihələrini müzakirə edib

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