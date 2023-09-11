Азербайджан обсудил с Венгрией проекты "зеленой энергии"

Азербайджан обсудил с Венгрией перспективы партнерства по проектам “зеленой энергии”.

Азербайджан обсудил с Венгрией перспективы партнерства по проектам “зеленой энергии”.

Как сообщает Report, об этом в своем аккаунте в социальной сети ”Х" написал министр экономики Микаил Джаббаров.

”В рамках нашего визита в Венгрию мы с министром иностранных дел и торговли этой страны Петером Сиярто обменялись мнениями по вопросам активного сотрудничества между нашими странами в различных сферах, обсудили инициативы, направленные на укрепление торгово-экономических связей, а также рассмотрели возможности партнерства по проектам в области "зеленой" энергетики", - отметил министр.