Азербайджан обсудил с Туркменистаном увеличение торгового оборота

Азербайджан обсудил с Туркменистаном увеличение двустороннего торгового оборота.

Азербайджан обсудил с Туркменистаном увеличение двустороннего торгового оборота.

Как сообщает Report, об этом министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров написал в своем аккаунте в социальной сети "Х".

"В рамках визита в Туркменистан мы с коллегами и с заместителем председателя Кабинета Министров этой страны, сопредседателем азербайджано-туркменской Совместной межправительственной комиссии Батыром Атдаевым обсудили возможность проведения очередного заседания комиссии, развитие сотрудничества в области расширения связей между деловыми кругами", - отметил министр.