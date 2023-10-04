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Азербайджан обсудил с Туркменистаном увеличение торгового оборота

Азербайджан обсудил с Туркменистаном увеличение торгового оборота Азербайджан обсудил с Туркменистаном увеличение двустороннего торгового оборота.
Бизнес
4 октября 2023 г. 18:27
Азербайджан обсудил с Туркменистаном увеличение торгового оборота

Азербайджан обсудил с Туркменистаном увеличение двустороннего торгового оборота.

Как сообщает Report, об этом министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров написал в своем аккаунте в социальной сети "Х".

"В рамках визита в Туркменистан мы с коллегами и с заместителем председателя Кабинета Министров этой страны, сопредседателем азербайджано-туркменской Совместной межправительственной комиссии Батыром Атдаевым обсудили возможность проведения очередного заседания комиссии, развитие сотрудничества в области расширения связей между деловыми кругами", - отметил министр.

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Версия на английском языке ФотоAzerbaijan, Turkmenistan assess potential for elevation of trade volume 
Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycan Türkmənistanla ticarət dövriyyəsinin artırılmasını müzakirə edib

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