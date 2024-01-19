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Азербайджан обсудил с Саудовской Аравией поощрение инвестиций

Азербайджан обсудил с Саудовской Аравией поощрение инвестиций Азербайджан и Саудовская Аравия обсудили поощрение взаимных инвестиций.
Бизнес
19 января 2024 г. 12:29
Азербайджан обсудил с Саудовской Аравией поощрение инвестиций

Азербайджан и Саудовская Аравия обсудили поощрение взаимных инвестиций.

Как сообщает Report, об этом написал министр экономики Микаил Джаббаров в своем аккаунте в социальной сети ”X“.

Джаббаров отметил, что провел встречу с министром экономики и планирования Саудовской Аравии Фейсалом Аль-Ибрагимом на полях Всемирного экономического форума в Давосе.

"Обсудили вопросы, стоящие в повестке наших двусторонних экономических отношений, диверсификацию торговли и поощрение взаимных инвестиций", - отметил министр.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Səudiyyə Ərəbistanı ilə investisiyaların təşviqini müzakirə edib

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