О нас

Азербайджан обсудил с Румынией сотрудничество в энергетической и транспортно-транзитной отраслях

Азербайджан обсудил с Румынией сотрудничество в энергетической и транспортно-транзитной отраслях Возможности развития сотрудничества между Азербайджаном и Румынией в энергетической, транспортно-транзитной, промышленной и других отраслях велики.
Бизнес
27 февраля 2023 г. 18:47
Азербайджан обсудил с Румынией сотрудничество в энергетической и транспортно-транзитной отраслях

Возможности развития сотрудничества между Азербайджаном и Румынией в энергетической, транспортно-транзитной, промышленной и других отраслях велики.

Как сообщает Report, об этом говорилось в ходе встречи министра экономики Микаила Джаббарова с находящимся с визитом в Баку председателем палаты депутатов парламента Румынии Ионом-Марчелом Чолаку.

На встрече было подчеркнуто успешное развитие отношений с Румынией, важность взаимных визитов на высоком уровне, проведенных встреч и мероприятий.

Председатель палаты депутатов румынского парламента Ион-Марчел Чолаку отметил, что его страна придает большое значение сотрудничеству с Азербайджаном, в последнее время отношения стали более интенсивными, и поделился мнением о перспективах реализации совместных экономических проектов.

Стороны обсудили укрепление связей между нашими странами, направления развития энергетического сотрудничества и экономических отношений.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Azerbaijan, Romania mull co-op in energy, transport-transit sectors
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Rumıniya ilə enerji, nəqliyyat-tranzit, sənaye sahələrində əməkdaşlığı müzakirə edib

Экслюзивные новости

Более 20 пострадавших при землетрясении в Турции детей привлечены к обучению в школах Баку
Более 20 пострадавших при землетрясении в Турции детей привлечены к обучению в школах Баку
27 февраля 2023 г. 13:02
В Баку обсудят создание упрощенной транзитной системы стран Среднего коридора
В Баку обсудят создание упрощенной транзитной системы стран Среднего коридора
27 февраля 2023 г. 10:41
Директор GSISD: Ходжалинский геноцид- один из самых антигуманных актов современной истории
Директор GSISD: Ходжалинский геноцид- один из самых антигуманных актов современной истории
26 февраля 2023 г. 13:34
Эксперт: Поставки СПГ Азербайджаном поможет Пакистану диверсифицировать источники
Эксперт: Поставки СПГ Азербайджаном поможет Пакистану диверсифицировать источники
25 февраля 2023 г. 16:45
Ричардас Лапаитис: Азербайджан находился в инфоблокаде, донести правду сложно и сейчас
Ричардас Лапаитис: Азербайджан находился в инфоблокаде, донести правду сложно и сейчас
25 февраля 2023 г. 16:02
Оказавший помощь детям из Ходжалы турецкий профессор: Одного ребенка я удочерил
ФотоОказавший помощь детям из Ходжалы турецкий профессор: Одного ребенка я удочерил
25 февраля 2023 г. 09:56
Министр здравоохранения Турции поблагодарил Азербайджан
Министр здравоохранения Турции поблагодарил Азербайджан
24 февраля 2023 г. 16:39
Эксперт: Азербайджан и ОИС могут совместно решить ключевые региональные вопросы
Эксперт: Азербайджан и ОИС могут совместно решить ключевые региональные вопросы
24 февраля 2023 г. 12:30
Житель Ходжалы: Армяне избили меня, плоскогубцами вырвали ногти и выбили зубы
ФотоЖитель Ходжалы: Армяне избили меня, плоскогубцами вырвали ногти и выбили зубы
24 февраля 2023 г. 11:59
Политолог: Для нормализации отношений Ирана и Азербайджана необходимо наказать виновных в теракте
Политолог: Для нормализации отношений Ирана и Азербайджана необходимо наказать виновных в теракте
22 февраля 2023 г. 15:58

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi