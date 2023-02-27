Азербайджан обсудил с Румынией сотрудничество в энергетической и транспортно-транзитной отраслях

Возможности развития сотрудничества между Азербайджаном и Румынией в энергетической, транспортно-транзитной, промышленной и других отраслях велики.

Возможности развития сотрудничества между Азербайджаном и Румынией в энергетической, транспортно-транзитной, промышленной и других отраслях велики.

Как сообщает Report, об этом говорилось в ходе встречи министра экономики Микаила Джаббарова с находящимся с визитом в Баку председателем палаты депутатов парламента Румынии Ионом-Марчелом Чолаку.

На встрече было подчеркнуто успешное развитие отношений с Румынией, важность взаимных визитов на высоком уровне, проведенных встреч и мероприятий.

Председатель палаты депутатов румынского парламента Ион-Марчел Чолаку отметил, что его страна придает большое значение сотрудничеству с Азербайджаном, в последнее время отношения стали более интенсивными, и поделился мнением о перспективах реализации совместных экономических проектов.

Стороны обсудили укрепление связей между нашими странами, направления развития энергетического сотрудничества и экономических отношений.