Азербайджан обсудил с Руандой потенциальные поставки продукции 

Азербайджан и Руанда обсудили потенциальные поставки продукции, имеющей экспортный потенциал.
Об этом сообщает Report со ссылкой на Агентство поощрения экспорта и инвестиций Азербайджана (AZPROMO).
Согласно информации, обсуждения состоялись в AZPROMO во ходе встречи с послом Руанды в Азербайджане Чарльзом Кайонгой.
Стороны обсудили возможности партнерства и инвестиций в сферах взаимной торговли, горнодобывающей промышленности и туризма.
Подчеркнуто, что позиция Азербайджана как стратегического хаба, соединяющего Азию и Европу, может сыграть значительную роль в расширении экспортных возможностей Руанды и выходе ее на другие рынки.