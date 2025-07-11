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Азербайджан обсудил с Руандой потенциальные поставки продукции 

Азербайджан обсудил с Руандой потенциальные поставки продукции  09:56
Бизнес
11 июля 2025 г. 10:41
Азербайджан обсудил с Руандой потенциальные поставки продукции 

Азербайджан и Руанда обсудили потенциальные поставки продукции, имеющей экспортный потенциал.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Агентство поощрения экспорта и инвестиций Азербайджана (AZPROMO).

Согласно информации, обсуждения состоялись в AZPROMO во ходе встречи с послом Руанды в Азербайджане Чарльзом Кайонгой.

Стороны обсудили возможности партнерства и инвестиций в сферах взаимной торговли, горнодобывающей промышленности и туризма.

Подчеркнуто, что позиция Азербайджана как стратегического хаба, соединяющего Азию и Европу, может сыграть значительную роль в расширении экспортных возможностей Руанды и выходе ее на другие рынки.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Ruanda ilə məhsulların potensial tədarükünü müzakirə edib

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