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Азербайджан обсудил с ООН реализацию Целей устойчивого развития

Азербайджан обсудил с ООН реализацию Целей устойчивого развития
Бизнес
29 июля 2024 г. 17:00
Азербайджан обсудил с ООН реализацию Целей устойчивого развития

Азербайджан и Организация Объединенных Наций (ООН) обсудили реализацию Целей устойчивого развития.

Об этом Report сообщает со ссылкой на министерство экономики.

Заместитель министра экономики Сахиб Мамедов провел встречу с региональным директором Офиса координации развития ООН по Европе и Центральной Азии Гви-Йоп Сон. На встрече состоялся обмен мнениями по вопросам реализации Целей устойчивого развития (ЦУР) на национальном уровне, продовольственной безопасности, человеческого капитала, гендерного равенства и устойчивости окружающей среды, а также эффективного партнерства с ООН в этих направлениях.

Кроме того, была отмечена поддержка странового офиса ООН в подготовке четвертого Добровольного национального обзора нашей страны, представленного в рамках Политического форума высокого уровня ООН в июле, реализации "Рамочного документа о сотрудничестве в области устойчивого развития между Организацией Объединенных Наций и Азербайджаном на 2021-2025 годы", а также сотрудничество на 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29).

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Версия на английском языке ФотоAzerbaijan and UN discuss implementation of sustainable development goals
Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycan BMT ilə Dayanıqlı İnkişaf Məqsədlərinin icrasını müzakirə edib

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