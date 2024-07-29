Азербайджан обсудил с ООН реализацию Целей устойчивого развития

Азербайджан и Организация Объединенных Наций (ООН) обсудили реализацию Целей устойчивого развития.

Об этом Report сообщает со ссылкой на министерство экономики.

Заместитель министра экономики Сахиб Мамедов провел встречу с региональным директором Офиса координации развития ООН по Европе и Центральной Азии Гви-Йоп Сон. На встрече состоялся обмен мнениями по вопросам реализации Целей устойчивого развития (ЦУР) на национальном уровне, продовольственной безопасности, человеческого капитала, гендерного равенства и устойчивости окружающей среды, а также эффективного партнерства с ООН в этих направлениях.

Кроме того, была отмечена поддержка странового офиса ООН в подготовке четвертого Добровольного национального обзора нашей страны, представленного в рамках Политического форума высокого уровня ООН в июле, реализации "Рамочного документа о сотрудничестве в области устойчивого развития между Организацией Объединенных Наций и Азербайджаном на 2021-2025 годы", а также сотрудничество на 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29).