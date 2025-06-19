Азербайджан обсудил с Молдовой двустороннее сотрудничество в налоговой сфере

Азербайджан и Молдова провели обмен мнениями о возможностях укрепления двустороннего сотрудничества в налоговой сфере.

Азербайджан и Молдова провели обмен мнениями о возможностях укрепления двустороннего сотрудничества в налоговой сфере.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Государственную налоговую службу (ГНС).

В рамках проходящей в Баку 29-й Генеральной ассамблеи Внутриевропейской организации налоговых администраций (IOTA) глава ГНС Орхан Назарли встретился со своей молдавской коллегой Ольгой Голбан.

На встрече обсуждались вопросы, представляющие взаимный интерес в сферах налогового администрирования, применения цифровых решений, риск-ориентированных подходов и совершенствования налогового контроля.

Назарли отметил, что обмен опытом и информацией может способствовать устойчивому развитию налоговых систем обеих стран. В свою очередь, Голбан заявила, что современные подходы и модели управления, реализуемые в налоговой системе Азербайджана, представляют интерес для Молдовы.