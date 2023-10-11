Азербайджан обсудил с международными структурами экономические реформы

Министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров провел встречу с находящимися с визитом в Азербайджане представителями Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) и Всемирного банка.

Министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров провел встречу с находящимися с визитом в Азербайджане представителями Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) и Всемирного банка.

Как сообщает Report, об этом министр написал на своей странице в социальной сети "X".

Отмечено, что с представителями ОЭСР и Всемирного банка обсуждено совершенствование деятельности государственных предприятий.

Стороны обсудили совместный проект "Анализ корпоративного управления в Азербайджанском инвестиционном холдинге и входящих в его портфель государственных предприятий", приватизацию и реализуемые в этом направлении шаги, совершенствование корпоративного управления и, в этом контексте, другие приоритетные реформы.

Кроме того, на встрече была представлена информация о мерах по развитию ненефтяного сектора, экономической диверсификации, поощрению инвестиций и поступательному улучшению деловой среды в Азербайджане, а также достигнутых в этих областях результатах.