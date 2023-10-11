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Азербайджан обсудил с международными структурами экономические реформы

Азербайджан обсудил с международными структурами экономические реформы Министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров провел встречу с находящимися с визитом в Азербайджане представителями Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) и Всемирного банка.
Бизнес
11 октября 2023 г. 17:32
Азербайджан обсудил с международными структурами экономические реформы

Министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров провел встречу с находящимися с визитом в Азербайджане представителями Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) и Всемирного банка.

Как сообщает Report, об этом министр написал на своей странице в социальной сети "X".

Отмечено, что с представителями ОЭСР и Всемирного банка обсуждено совершенствование деятельности государственных предприятий.

Стороны обсудили совместный проект "Анализ корпоративного управления в Азербайджанском инвестиционном холдинге и входящих в его портфель государственных предприятий", приватизацию и реализуемые в этом направлении шаги, совершенствование корпоративного управления и, в этом контексте, другие приоритетные реформы.

Кроме того, на встрече была представлена информация о мерах по развитию ненефтяного сектора, экономической диверсификации, поощрению инвестиций и поступательному улучшению деловой среды в Азербайджане, а также достигнутых в этих областях результатах.

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Версия на английском языке ФотоEconomic reforms in Azerbaijan discussed with international organizations
Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycandakı iqtisadi islahatlar beynəlxalq təşkilatlarla müzakirə edilib

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