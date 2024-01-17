Азербайджан обсудил с крупнейшей пивоваренной компанией локализацию производства в стране

Азербайджан и пивоваренная компания Carlsberg Group обсудили в рамках Давосского экономического форума локализацию производства компании в стране.

Азербайджан и пивоваренная компания Carlsberg Group обсудили в рамках Давосского экономического форума локализацию производства компании в стране.

Как сообщает Report, об этом министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров написал в соцсети "X".

Министр обсудил с генеральным директором Carlsberg Group Якобом Оруп-Андерсеном возможности сотрудничества.

"Мы говорили об успешной деятельности в Азербайджане и положительном влиянии проводимых в нашей стране экономических реформ на бизнес-среду. Оценили работу, проделанную компанией в области локализации производства в нашей стране, и новые возможности для сотрудничества", - отметил Джаббаров.