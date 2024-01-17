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Азербайджан обсудил с крупнейшей пивоваренной компанией локализацию производства в стране

Азербайджан обсудил с крупнейшей пивоваренной компанией локализацию производства в стране Азербайджан и пивоваренная компания Carlsberg Group обсудили в рамках Давосского экономического форума локализацию производства компании в стране.
Бизнес
17 января 2024 г. 13:09
Азербайджан обсудил с крупнейшей пивоваренной компанией локализацию производства в стране

Азербайджан и пивоваренная компания Carlsberg Group обсудили в рамках Давосского экономического форума локализацию производства компании в стране.

Как сообщает Report, об этом министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров написал в соцсети "X".

Министр обсудил с генеральным директором Carlsberg Group Якобом Оруп-Андерсеном возможности сотрудничества.

"Мы говорили об успешной деятельности в Азербайджане и положительном влиянии проводимых в нашей стране экономических реформ на бизнес-среду. Оценили работу, проделанную компанией в области локализации производства в нашей стране, и новые возможности для сотрудничества", - отметил Джаббаров.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan dünyanın tanınmış pivə istehsalçısı ilə biznesini ölkədə lokallaşdırılması planlarını müzakirə edib

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