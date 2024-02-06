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Азербайджан обсудил с Китаем вопросы реализации местной продукции на платформе Alibaba

Азербайджан обсудил с Китаем вопросы реализации местной продукции на платформе Alibaba Делегация во главе с первым заместителем министра экономики Азербайджана Эльнуром Алиевым посетила Китай.
Бизнес
6 февраля 2024 г. 15:49
Азербайджан обсудил с Китаем вопросы реализации местной продукции на платформе Alibaba

Делегация во главе с первым заместителем министра экономики Азербайджана Эльнуром Алиевым посетила Китай.

Об этом Report сообщили в Министерстве экономики.

В рамках визита азербайджанская делегация провела встречу с руководством китайских предприятий, занимающихся производством транспортных средств, ознакомилась с производственной деятельностью заводов.

На встречах была представлена ​подробная ​информация о благоприятной бизнес-среде в нашей стране и возможностях, созданных для инвесторов, обсуждались возможности создания совместных производственных предприятий в Азербайджане.

Представители китайских компаний были проинформированы о мерах, реализуемых в сфере применения "зеленых" технологий и использования экологически чистого транспорта в Азербайджане.

На встрече с руководством офиса глобализации компании Alibaba обсуждались вопросы реализации азербайджанской продукции на электронной торговой платформе Alibaba.

Азербайджанская делегация также посетила Азербайджанский торговый дом в Пекине, где была представлена продукция бренда "Made in Azerbaijan".

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Версия на английском языке ФотоAzerbaijan, China mull issues of selling local products on Alibaba platform
Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycan məhsullarının “Alibaba”da satışı müzakirə olunub

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