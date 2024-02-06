Азербайджан обсудил с Китаем вопросы реализации местной продукции на платформе Alibaba

Делегация во главе с первым заместителем министра экономики Азербайджана Эльнуром Алиевым посетила Китай.
Об этом Report сообщили в Министерстве экономики.
В рамках визита азербайджанская делегация провела встречу с руководством китайских предприятий, занимающихся производством транспортных средств, ознакомилась с производственной деятельностью заводов.
На встречах была представлена подробная информация о благоприятной бизнес-среде в нашей стране и возможностях, созданных для инвесторов, обсуждались возможности создания совместных производственных предприятий в Азербайджане.
Представители китайских компаний были проинформированы о мерах, реализуемых в сфере применения "зеленых" технологий и использования экологически чистого транспорта в Азербайджане.
На встрече с руководством офиса глобализации компании Alibaba обсуждались вопросы реализации азербайджанской продукции на электронной торговой платформе Alibaba.
Азербайджанская делегация также посетила Азербайджанский торговый дом в Пекине, где была представлена продукция бренда "Made in Azerbaijan".