Азербайджан обсудил с французской компанией возможности сотрудничества в алюминиевой промышленности

Обсуждены возможности сотрудничества в области алюминиевой промышленности между Азербайджаном и французской компанией IB2.

Как сообщает Report, об этом министр экономики Микаил Джаббаров написал на своей странице в социальной сети X.

Обсуждения состоялись на встрече министра с соучредителем и генеральным директором компании IB2 Роменом Жирбалем.

"Мы подчеркнули стратегическую важность эффективного использования природных ресурсов, диверсификации сырья и применения устойчивых технологий в производстве для экономики, рассмотрели возможности сотрудничества и обмена опытом в алюминиевой промышленности", - написал министр.