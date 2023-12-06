Азербайджан обсудил с ФАО обеспечение продовольственной безопасности

Министр экономики Микаил Джаббаров обсудил с представителем Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) вопросы обеспечения продовольственной безопасности.

Министр экономики Микаил Джаббаров обсудил с представителем Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) вопросы обеспечения продовольственной безопасности.

Как сообщает Report, об этом Джаббаров написал в своем аккаунте в социальной сети "Х".

"На встрече с представителем ФАО в Азербайджане Мухаммадом Насаром Хайятом мы подчеркнули наличие эффективного сотрудничества с ООН во многих сферах. Был обсужден потенциальный формат партнерства между ФАО и Азербайджаном, а также вопросы обеспечения продовольственной безопасности и применения инновационных механизмов в аграрной сфере", - говорится в публикации.