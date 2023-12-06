О нас

Азербайджан обсудил с ФАО обеспечение продовольственной безопасности

Азербайджан обсудил с ФАО обеспечение продовольственной безопасности Министр экономики Микаил Джаббаров обсудил с представителем Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) вопросы обеспечения продовольственной безопасности.
Бизнес
6 декабря 2023 г. 14:52
Азербайджан обсудил с ФАО обеспечение продовольственной безопасности

Министр экономики Микаил Джаббаров обсудил с представителем Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) вопросы обеспечения продовольственной безопасности.

Как сообщает Report, об этом Джаббаров написал в своем аккаунте в социальной сети "Х".

"На встрече с представителем ФАО в Азербайджане Мухаммадом Насаром Хайятом мы подчеркнули наличие эффективного сотрудничества с ООН во многих сферах. Был обсужден потенциальный формат партнерства между ФАО и Азербайджаном, а также вопросы обеспечения продовольственной безопасности и применения инновационных механизмов в аграрной сфере", - говорится в публикации.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan FAO ilə ərzaq təhlükəsizliyinin təmin edilməsini müzakirə edib

Экслюзивные новости

Азер Акберов: Преференциальное торговое соглашение с Пакистаном может быть подписано в 2024 году
Азер Акберов: Преференциальное торговое соглашение с Пакистаном может быть подписано в 2024 году
4 декабря 2023 г. 17:33
Глава аппарата Миноборонпрома освобожден от занимаемой должности
Глава аппарата Миноборонпрома освобожден от занимаемой должности
4 декабря 2023 г. 15:43
Премьер Пакистана: Поддерживаем Азербайджан по всем происходящим в регионе вопросам
Премьер Пакистана: Поддерживаем Азербайджан по всем происходящим в регионе вопросам
2 декабря 2023 г. 14:34
Посол Италии: Новый визовый центр упростил процесс получения визы для граждан Азербайджана
Посол Италии: Новый визовый центр упростил процесс получения визы для граждан Азербайджана
1 декабря 2023 г. 16:16
Председателям комитетов Милли Меджлиса предоставлены новые служебные автомобили
ФотоПредседателям комитетов Милли Меджлиса предоставлены новые служебные автомобили
30 ноября 2023 г. 15:27
Тибор Аттила Надь: Венгрия заинтересована в энергетическом сотрудничестве с Азербайджаном
Тибор Аттила Надь: Венгрия заинтересована в энергетическом сотрудничестве с Азербайджаном
30 ноября 2023 г. 10:26
Юджин Си: В Бакинском порту планируется использовать работающее на электричестве оборудование
Юджин Си: В Бакинском порту планируется использовать работающее на электричестве оборудование
29 ноября 2023 г. 18:56
Политолог: Вашингтон недоволен созданной Азербайджаном новой реальностью в регионе Южного Кавказа
Политолог: Вашингтон недоволен созданной Азербайджаном новой реальностью в регионе Южного Кавказа
29 ноября 2023 г. 15:53
Госагентство: Строительство автодороги Барда-Агдам планируется завершить в ближайшее время
Госагентство: Строительство автодороги Барда-Агдам планируется завершить в ближайшее время
29 ноября 2023 г. 15:11
Эксперт: Азербайджан и Узбекистан активно сотрудничают в рамках ОЭС
Эксперт: Азербайджан и Узбекистан активно сотрудничают в рамках ОЭС
29 ноября 2023 г. 15:06

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi