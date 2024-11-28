Азербайджан обсудил с Эфиопией возможности экономического сотрудничества

Министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров провел встречу с делегацией, возглавляемой государственным министром офиса премьер-министра Эфиопии Аклилу Тадессе.

Министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров провел встречу с делегацией, возглавляемой государственным министром офиса премьер-министра Эфиопии Аклилу Тадессе.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Министерство экономики.

На встрече была подчеркнута важность реализации потенциала экономического сотрудничества между нашими странами, рассмотрены возможности партнерства в сферах торговли, инвестиций, зеленой энергетики.

В целях поддержки развития отношений подчеркнута целесообразность расширения договорно-правовой базы, организации деловых мероприятий с участием субъектов бизнеса, обмена опытом в сферах, представляющих взаимный интерес.

Стороны рассмотрели по использованию опыта Азербайджана в сфере промышленных парков и развитию сотрудничества между деловыми кругами.