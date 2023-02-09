Глава ГТК провел ряд встреч в Саудовской Аравии

Первый заместитель председателя Государственного таможенного комитета, исполняющий обязанности председателя, генерал-лейтенант Шахин Багиров провел ряд двусторонних встреч в рамках международной "Конференции по закяту, налогам и таможенному делу", состояв

Первый заместитель председателя Государственного таможенного комитета, исполняющий обязанности председателя, генерал-лейтенант Шахин Багиров провел ряд двусторонних встреч в рамках международной "Конференции по закяту, налогам и таможенному делу", состоявшейся в Эр-Рияде, Саудовская Аравия.

Как сообщает Report со ссылкой на Комитет,

Сообщается, что Шахин Багиров провел встречи с главой Департамента закята, налогов и таможни Королевства Саудовская Аравия Сухаилом бин Мухаммадом Абанми, генеральным директором Федерального таможенного департамента Объединенных Арабских Эмиратов Ахмедом бин Лахадж Аль Фаласи, директором Департамента таможни и акцизов Испании Пилар Хурадо Боррего, генеральным директором Департамента налогов и таможни Португалии Эленой Марией Хосе Альвес Боргес. Во время встречи были обсуждены перспективы развития имеющихся отношений между таможенными службами стран.

Также состоялись обсуждения вопросов проведения тренингов для таможенников, оперативного решения вопросов в таможенной сфере, обмена опытом и электронной информацией.