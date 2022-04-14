Азербайджан обсудил развитие сотрудничества с Саудовской Аравией

Состоялась онлайн-встреча министра экономики Азербайджана Микаила Джаббарова и министра экономики и планирования Саудовской Аравии Файсала аль-Ибрагима.

Состоялась онлайн-встреча министра экономики Азербайджана Микаила Джаббарова и министра экономики и планирования Саудовской Аравии Файсала аль-Ибрагима.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Министерство экономики.

Азербайджанский министр передал свои поздравления по случаю 30-летия установления дипломатических отношений между двумя странами, а также предстоящего праздника Рамазан, отметив важность развития связей нашей страны с Саудовской Аравией.

Файсал аль-Ибрагим подчеркнул, что в его стране уделяется особое значение партнерству с Азербайджаном, успешно развиваются связи, выразил уверенность в том, что мероприятия, осуществляемые для укрепления многопланового сотрудничества между нашими странами, внесут вклад в реализацию новых совместных проектов, развитие наших экономических и торговых отношений.

На встрече стороны обсудили продвижение экономических отношений, устойчивое развитие торговых связей, новые возможности сотрудничества в инвестиционной сфере и другие вопросы, представляющие взаимный интерес.