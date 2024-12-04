Азербайджан обсудил развитие сотрудничества с ОЭСР по ряду направлений

Вопросы развития сотрудничества обсуждены на состоявшейся в Министерстве экономики встрече с делегацией Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).

Вопросы развития сотрудничества обсуждены на состоявшейся в Министерстве экономики встрече с делегацией Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).

Об этом сообщает Report со ссылкой на ведомство.

Министр экономики Микаил Джаббаров провел встречу с делегацией, возглавляемой председателем Рабочей группы по государственному имуществу и приватизации ОЭСР, генеральным директором Управления государственных инвестиций Великобритании Чарльзом Дональдом.

На встрече было отмечено успешное партнерство с ОЭСР, подчеркнута важность совместных усилий в различных сферах. Была представлена информация о мерах, принимаемых в направлении диверсификации азербайджанской экономики, сокращения государственного участия в государственных предприятиях, повышения экономической эффективности и повышения финансовой устойчивости.

Представители ОЭСР выразили удовлетворение реализацией совместных проектов с Азербайджаном и поделились опытом по принципам управления госпредприятиями стран-членов организации.

Обсуждены вопросы развития сотрудничества между Азербайджаном и ОЭСР по новым направлениям, устойчивая деятельность Азербайджанского инвестиционного холдинга и его портфельных компаний, управление в соответствии с принципами корпоративного управления.