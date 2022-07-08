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Азербайджан обсудил развитие экономического сотрудничества с Казахстаном

Азербайджан обсудил развитие экономического сотрудничества с Казахстаном Министр экономики Микаил Джаббаров встретился с главой Казахстанского Международного финансового центра Астаны Кайратом Келимбетовым.
Бизнес
8 июля 2022 г. 17:47
Азербайджан обсудил развитие экономического сотрудничества с Казахстаном

Министр экономики Микаил Джаббаров встретился с главой Казахстанского Международного финансового центра Астаны Кайратом Келимбетовым.

Об этом Report сообщили в министерстве.

Министр подчеркнул высокий уровень азербайджано-казахстанских связей, успешное сотрудничество по различным направлениям экономики, важность укрепления торгово-экономического партнерства.

На встрече были обсуждены возможности совместной деятельности в сфере торговли, транзита, промышленности, продвижению инвестиционных возможностей Алятской свободной экономической зоны.

K.Келимбетов поделился мнением о направлениях развития отношений.

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Версия на английском языке ФотоAzerbaijan, Kazakhstan discuss development of economic cooperation
Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycan Qazaxıstanla iqtisadi əməkdaşlığın inkişafını müzakirə edib

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