Азербайджан обсудил развитие экономического сотрудничества с Казахстаном

Министр экономики Микаил Джаббаров встретился с главой Казахстанского Международного финансового центра Астаны Кайратом Келимбетовым.
Об этом Report сообщили в министерстве.
Министр подчеркнул высокий уровень азербайджано-казахстанских связей, успешное сотрудничество по различным направлениям экономики, важность укрепления торгово-экономического партнерства.
На встрече были обсуждены возможности совместной деятельности в сфере торговли, транзита, промышленности, продвижению инвестиционных возможностей Алятской свободной экономической зоны.
K.Келимбетов поделился мнением о направлениях развития отношений.