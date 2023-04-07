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Азербайджан обсудил расширение сотрудничества с Airbus

Азербайджан обсудил расширение сотрудничества с Airbus В Министерстве экономики состоялось обсуждение перспектив расширения сотрудничества с представителями компании Airbus, были рассмотрены возможности, созданные в нашей стране для деятельности иностранных компаний.
Бизнес
7 апреля 2023 г. 17:30
Азербайджан обсудил расширение сотрудничества с Airbus

В министерстве экономики состоялось обсуждение перспектив расширения сотрудничества с представителями компании Airbus, рассмотрены возможности, созданные в нашей стране для деятельности иностранных компаний.

Об этом сообщает Report со ссылкой на министерство.

Министр Микаил Джаббаров встретился с исполнительным вице-президентом и президентом Airbus по Европе Ваутером ван Вершем. На встрече была представлена информация о возможностях, созданных в нашей стране для деятельности иностранных компаний, бизнесе и инвестиционном климате, обсуждались перспективы расширения сотрудничества. Подчеркнута значимость соглашения, подписанного ЗАО "Азербайджанские авиалинии" (AZAL) с Airbus на днях в рамках обновления авиапарка нашей страны. Отмечено, что новые самолеты, приобретенные в рамках сотрудничества с Airbus, позволят повысить эффективность и конкурентоспособность национального авиаперевозчика, обеспечить высокий уровень комфорта пассажиров.

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Версия на английском языке ФотоAzerbaijan, Airbus mull prospects of expanding economic cooperation
Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycan “Airbus”la əməkdaşlığın genişləndirilməsini müzakirə edib

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