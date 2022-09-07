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Азербайджан обсудил расширение инвестиционного сотрудничества с Турцией

Азербайджан обсудил расширение инвестиционного сотрудничества с Турцией Министр экономики Микаил Джаббаров встретился с послом Турции в Азербайджане Джахитом Багчи.
Бизнес
7 сентября 2022 г. 17:44
Азербайджан обсудил расширение инвестиционного сотрудничества с Турцией

Министр экономики Микаил Джаббаров встретился с послом Турции в Азербайджане Джахитом Багчи.

Как передает Report, об этом сообщил сам министр.

По его словам, на встрече были обсуждены вопросы расширения инвестиционного сотрудничества с турецкими компаниями, инвестиции в инфраструктуру.

"Мы с удовлетворением отметили образцовый характер отношений, основанных на единстве и крепкой дружбе между нашими странами, отметили вклад Совместной межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству в наше партнерство”, - отметил он.

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Версия на английском языке ФотоAzerbaijan, Turkiye discuss expanding investment cooperation
Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycan Türkiyə ilə investisiya əməkdaşlığını genişləndirməyi müzakirə edib

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