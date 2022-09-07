Азербайджан обсудил расширение инвестиционного сотрудничества с Турцией

Министр экономики Микаил Джаббаров встретился с послом Турции в Азербайджане Джахитом Багчи.

Министр экономики Микаил Джаббаров встретился с послом Турции в Азербайджане Джахитом Багчи.

Как передает Report, об этом сообщил сам министр.

По его словам, на встрече были обсуждены вопросы расширения инвестиционного сотрудничества с турецкими компаниями, инвестиции в инфраструктуру.

"Мы с удовлетворением отметили образцовый характер отношений, основанных на единстве и крепкой дружбе между нашими странами, отметили вклад Совместной межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству в наше партнерство”, - отметил он.