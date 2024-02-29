Азербайджан обсудил приоритетность инвестиций с ЕС

Состоялось 2-е заседание Рабочей группы высокого уровня, созданной для определения приоритетности инвестиций Европейского Союза.

Состоялось 2-е заседание Рабочей группы высокого уровня, созданной для определения приоритетности инвестиций Европейского Союза.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Министерство экономики.

В заседании приняли участие первый заместитель министра экономики Эльнур Алиев, директор по вопросам восточного соседства и институционального развития Европейской комиссии Адриен Кирали, глава делегации Европейского Союза в Азербайджане Петер Михалко, представители МИД и Министерства финансов, Европейского банка реконструкции и развития, Европейского инвестиционного банка.

На мероприятии было рассказано о внимании, уделяемому Азербайджаном партнерству с международными финансовыми институтами и Евросоюзом. Было отмечено, что реализация мер по национальным приоритетам социально-экономического развития Азербайджана до 2030 года, особенно обеспечение конкурентоспособной экономики, создание современных инновационных территорий, формирование конкурентоспособного человеческого капитала, достижение целей по созданию чистой окружающей среды и "зеленого роста" требуют международных финансовых ресурсов.

Подчеркнуто, что инициативы, выдвинутые Европейской комиссией, совпадают с национальными приоритетами социально-экономического развития страны на ближайшее десятилетие.

На встрече были обсуждены вопросы, стоящие перед рабочей группой, Адриен Кирали поделилась своими мыслями о предстоящей деятельности.