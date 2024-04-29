О нас

Азербайджан обсудил потенциальное сотрудничество с Саудовской Аравией

Азербайджан обсудил потенциальное сотрудничество с Саудовской Аравией Представители Агентства по продвижению экспорта и инвестиций Азербайджана (AZPROMO) в рамках визита в Саудовскую Аравию провели встречи с рядом учреждений Эр-Рияда и обсудили возможности сотрудничества.
Бизнес
29 апреля 2024 г. 12:38
Азербайджан обсудил потенциальное сотрудничество с Саудовской Аравией

Представители Агентства по продвижению экспорта и инвестиций Азербайджана (AZPROMO) в рамках визита в Саудовскую Аравию провели встречи с рядом учреждений Эр-Рияда и обсудили возможности сотрудничества.

Об этом сообщает Report со ссылкой на агентство.

На встрече с Исламской палатой торговли и развития (ICCD) стороны обсудили организацию совместных мероприятий и установление связей между компаниями, в том числе мероприятие "Цифровая экономика", которое пройдет в мае текущего года в Иордании, и "Устойчивое сельское хозяйство", запланированное на ноябрь в Азербайджане.

Исполнительный директор AZPROMO Юсиф Абдуллаев проинформировал присутствующих о первом инвестиционном форуме Азербайджана, который планируется провести в рамках COP29, и подчеркнул важность платформы с точки зрения двустороннего устойчивого партнерства.

На встрече с Khattab Group он рассказал об инвестиционном потенциале Азербайджана, в том числе особых экономических зонах, льготах и привилегиях, после чего компания проявила интерес к инвестированию в стране.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Azerbaijan, Saudi Arabia mull potential cooperation
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Səudiyyə Ərəbistanı ilə potensial əməkdaşlığı müzakirə edib

Экслюзивные новости

SOCAR не намерен отказываться от участия в израильском проекте  
SOCAR не намерен отказываться от участия в израильском проекте  
26 апреля 2024 г. 09:51
SOCAR изучает возможность совместной зарубежной деятельности с венгерской MOL 
SOCAR изучает возможность совместной зарубежной деятельности с венгерской MOL 
26 апреля 2024 г. 09:40
Глава комитета парламента Турции: Франция и США обеспокоены освобождением Карабаха от оккупации
Глава комитета парламента Турции: Франция и США обеспокоены освобождением Карабаха от оккупации
25 апреля 2024 г. 16:04
Андрей Боич: Петерсбергский климатический диалог даст четкие ориентиры для СОР29
Андрей Боич: Петерсбергский климатический диалог даст четкие ориентиры для СОР29
23 апреля 2024 г. 12:22
Эксперт: СОР29 может стать платформой для сотрудничества по водородным топливным элементам 
Эксперт: СОР29 может стать платформой для сотрудничества по водородным топливным элементам 
22 апреля 2024 г. 15:45
Председатель парламента Малайзии совершит визит в Азербайджан
Председатель парламента Малайзии совершит визит в Азербайджан
22 апреля 2024 г. 14:46
ЕК: Председательство Азербайджана сыграет ключевую роль в объединении усилий по сокращению выбросов
ЕК: Председательство Азербайджана сыграет ключевую роль в объединении усилий по сокращению выбросов
22 апреля 2024 г. 11:55
Посол: Латвия изучает возможности помощи Азербайджану в сфере разминирования
ФотоПосол: Латвия изучает возможности помощи Азербайджану в сфере разминирования
19 апреля 2024 г. 14:42
Бакинский французский лицей приостанавливает свою деятельность
Бакинский французский лицей приостанавливает свою деятельность
19 апреля 2024 г. 14:13
Годфри Салливан: Азербайджанский рынок обладает огромным потенциалом для внедрения технологий ИИ
Годфри Салливан: Азербайджанский рынок обладает огромным потенциалом для внедрения технологий ИИ
18 апреля 2024 г. 14:19

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi