Азербайджан обсудил потенциальное сотрудничество с Саудовской Аравией

Представители Агентства по продвижению экспорта и инвестиций Азербайджана (AZPROMO) в рамках визита в Саудовскую Аравию провели встречи с рядом учреждений Эр-Рияда и обсудили возможности сотрудничества.

Представители Агентства по продвижению экспорта и инвестиций Азербайджана (AZPROMO) в рамках визита в Саудовскую Аравию провели встречи с рядом учреждений Эр-Рияда и обсудили возможности сотрудничества.

Об этом сообщает Report со ссылкой на агентство.

На встрече с Исламской палатой торговли и развития (ICCD) стороны обсудили организацию совместных мероприятий и установление связей между компаниями, в том числе мероприятие "Цифровая экономика", которое пройдет в мае текущего года в Иордании, и "Устойчивое сельское хозяйство", запланированное на ноябрь в Азербайджане.

Исполнительный директор AZPROMO Юсиф Абдуллаев проинформировал присутствующих о первом инвестиционном форуме Азербайджана, который планируется провести в рамках COP29, и подчеркнул важность платформы с точки зрения двустороннего устойчивого партнерства.

На встрече с Khattab Group он рассказал об инвестиционном потенциале Азербайджана, в том числе особых экономических зонах, льготах и привилегиях, после чего компания проявила интерес к инвестированию в стране.