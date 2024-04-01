Азербайджан обсудил перспективы сотрудничества с Koç Holding и Aksoy Holding

Министр экономики Микаил Джаббаров обсудил с представителями турецких компаний "Koç Holding" и "Aksoy Holding" возможности реализации инвестиционных проектов в Азербайджане и перспективы сотрудничества.

Министр экономики Микаил Джаббаров обсудил с представителями турецких компаний "Koç Holding" и "Aksoy Holding" возможности реализации инвестиционных проектов в Азербайджане и перспективы сотрудничества.

Как передает Report, об этом министр сообщил в своем аккаунте в социальной сети ”X".

”Азербайджано-турецкое сотрудничество и успешная платформа экономического партнерства получают новое содержание благодаря воплощению совместных инициатив", – отметил М. Джаббаров.