Азербайджан обсудил перспективы сотрудничества с Koç Holding и Aksoy Holding
Азербайджан обсудил перспективы сотрудничества с Koç Holding и Aksoy HoldingМинистр экономики Микаил Джаббаров обсудил с представителями турецких компаний "Koç Holding" и "Aksoy Holding" возможности реализации инвестиционных проектов в Азербайджане и перспективы сотрудничества.
Министр экономики Микаил Джаббаров обсудил с представителями турецких компаний "Koç Holding" и "Aksoy Holding" возможности реализации инвестиционных проектов в Азербайджане и перспективы сотрудничества.
Как передает Report, об этом министр сообщил в своем аккаунте в социальной сети ”X".
”Азербайджано-турецкое сотрудничество и успешная платформа экономического партнерства получают новое содержание благодаря воплощению совместных инициатив", – отметил М. Джаббаров.