Азербайджан обсудил перспективы инвестпартнерства с Саудовским фондом развития

Азербайджан обсудил перспективы инвестпартнерства с Саудовским фондом развития

Азербайджан и Саудовская Аравия обсудили перспективы инвестиционного партнерства в сферах промышленности и "зеленой энергии".

Как сообщает Report, об этом министр экономики Микаил Джаббаров написал в социальной сети "X" по итогам переговоров с исполнительным директором Саудовского фонда развития Султаном Абдулрахманом Аль-Маршадом.

Встреча прошла в Вене на полях Международного фонда развития ОПЕК (OPEC Fund).

"На встрече с Аль-Маршадом отметили важность инфраструктурных проектов, реализуемых в нашей стране. Также оценили перспективы инвестиционного партнерства в сферах промышленности, "зеленой энергии", цифровой инфраструктуры, транспорта, логистики и других областях", - написал Джаббаров.