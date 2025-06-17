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Азербайджан обсудил перспективы инвестпартнерства с Саудовским фондом развития

Азербайджан обсудил перспективы инвестпартнерства с Саудовским фондом развития Азербайджан обсудил перспективы инвестпартнерства с Саудовским фондом развития
Бизнес
17 июня 2025 г. 17:09
Азербайджан обсудил перспективы инвестпартнерства с Саудовским фондом развития

Азербайджан и Саудовская Аравия обсудили перспективы инвестиционного партнерства в сферах промышленности и "зеленой энергии".

Как сообщает Report, об этом министр экономики Микаил Джаббаров написал в социальной сети "X" по итогам переговоров с исполнительным директором Саудовского фонда развития Султаном Абдулрахманом Аль-Маршадом.

Встреча прошла в Вене на полях Международного фонда развития ОПЕК (OPEC Fund).

"На встрече с Аль-Маршадом отметили важность инфраструктурных проектов, реализуемых в нашей стране. Также оценили перспективы инвестиционного партнерства в сферах промышленности, "зеленой энергии", цифровой инфраструктуры, транспорта, логистики и других областях", - написал Джаббаров.

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Версия на английском языке Azerbaijan and Saudi Fund for Development mull expanding investment partnership
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Səudiyyə İnkişaf Fondu ilə investisiya tərəfdaşlığını dəyərləndirib

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