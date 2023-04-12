Азербайджан обсудил экономическое сотрудничество с Боснией и Герцеговиной

Министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров обсудил расширение экономического сотрудничества с министром внешней торговли и экономических связей Боснии и Герцеговины Сташем Кошарацем.

Министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров обсудил расширение экономического сотрудничества с министром внешней торговли и экономических связей Боснии и Герцеговины Сташей Кошарацем.

Как сообщает Report, об этом министр написал в своем аккаунте в Twitter.

"По поручению президента Азербайджана Ильхама Алиева, мы находимся с рабочим визитом в Боснии и Герцеговине. Мы обменялись мнениями с министром внешней торговли и экономических связей Боснии и Герцеговины Сташей Кошарацем о расширении экономического сотрудничества наших стран, увеличении взаимных инвестиций и прямых контактов между бизнес-кругами”, - добавил министр.