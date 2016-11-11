Азербайджан обратился к российской стороне в связи с пробками на границе - ОБНОВЛЕНО

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Баку. 11 ноября. REPORT.AZ/ На таможенно-пропускном пункте "Самур" Хачмазского таможенного управления у азербайджано-российской границы последние два дня наблюдается скопление транспортных средств. Как передает Report, об этом говорится в заявлении Государственного таможенного комитета (ГТК).

По информации, сейчас с азербайджанской стороны проблем при прохождении транспортных средств не возникает, таможенно-пропускной пункт работает в обычном режиме. Причиной пробок на границе является низкий потенциал пропуска транспорта на таможенно-пропускном пункте с российской стороны.

С учетом перевозки грузовыми машинами скоропортящейся сельхозпродукции в целях устранения пробок состоялся телефонный разговор между руководствами ГТК и Федеральной таможенной службы России, также направлено официальное обращение в таможенную службу соседней страны. Сейчас проводятся соответствующие меры по скорейшему возобновлению нормального движения на границе. В этих целях в 14:00 состоится встреча между представителями пограничных и таможенных служб обеих стран.