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Азербайджан назвал приоритеты экономического сотрудничества с Северной Македонией

Азербайджан назвал приоритеты экономического сотрудничества с Северной Македонией 14:44 Повестка дня экономического сотрудничества Азербайджана с Северной Македонией в качестве приоритета включает в себя активизацию совместной деятельности в сферах торговли, инвестиций, энергетики, туризма и транспорта.
Бизнес
21 июля 2025 г. 15:00
Азербайджан назвал приоритеты экономического сотрудничества с Северной Македонией

Активизация совместной деятельности в сферах торговли, инвестиций, энергетики, туризма и транспорта является приоритетом в повестке экономического сотрудничества Азербайджана с Северной Македонией.

Как сообщает Report, об этом написал министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров на своей странице в соцсети "X".

"В рамках рабочего визита в Северную Македонию мы с министром экономики и труда этой страны Бесаром Дурмиши оценили возможности повышения эффективности сотрудничества между нашими странами в сфере бизнеса и развитие деловых оношений", - отметил он.

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Версия на английском языке ФотоAzerbaijan reveals priorities for economic co-op with North Macedonia
Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycan Şimali Makedoniya ilə iqtisadi əməkdaşlığın prioritetlərini açıqlayıb

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