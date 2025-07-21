Азербайджан назвал приоритеты экономического сотрудничества с Северной Македонией

14:44 Повестка дня экономического сотрудничества Азербайджана с Северной Македонией в качестве приоритета включает в себя активизацию совместной деятельности в сферах торговли, инвестиций, энергетики, туризма и транспорта.

Активизация совместной деятельности в сферах торговли, инвестиций, энергетики, туризма и транспорта является приоритетом в повестке экономического сотрудничества Азербайджана с Северной Македонией.

Как сообщает Report, об этом написал министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров на своей странице в соцсети "X".

"В рамках рабочего визита в Северную Македонию мы с министром экономики и труда этой страны Бесаром Дурмиши оценили возможности повышения эффективности сотрудничества между нашими странами в сфере бизнеса и развитие деловых оношений", - отметил он.