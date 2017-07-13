Азербайджан нарастил ненефтяной экспорт на 25%

Баку. 13 июля. REPORT.AZ/ За январь-июнь этого года Азербайджан экспортировал ненефтяных товаров на 730,493 млн долларов США.

Как сообщат Report со ссылкой на Госкомстат, это превысило аналогичный показатель прошлого года на 145,769 млн долларов или 24,93%.

В структуре ненефтяного экспорта отмечается резкий рост объемов экспорта хлопкового волокна. Так, в первом полугодии экспортировано хлопкового волокна на 23,552 млн долларов или в 7,5 раза больше в годовом сравнении. Экспорт овощей и фруктов вырос на 38,19% - до 230,066 млн долларов, чая – 49,88% - до 4,861 млн долларов, алкогольных напитков – на 16,18% - до 11,267 млн долларов.

В то же время экспорт сахара сократился на 11,1%, составив 26,11 млн долларов, хлопковой пряжи – на 16,16%, до 8,044 млн долларов.