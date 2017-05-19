Азербайджан нарастил экспорт в Казахстан

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Баку. 19 мая. REPORT.AZ/ Объем торгово-экономических операций между Азербайджаном и Казахстаном в январе-апреле текущего года вырос на 9% по отношению к аналогичному периоду 2016 года.

Как сообщает Report со ссылкой на BNews.kz, за отчетный период товарооборот между странами составил 61 494,55 тыс. долларов США. Это почти половина объема товарооборота между Азербайджаном и Казахстаном за весь предыдущий год. При этом экспорт азербайджанских товаров в Казахстан вырос на 74% - до 8 192,35 тыс. долларов, импорт казахстанской продукции в Азербайджан – на 3% - до 53 302,2 тыс. долларов.

По итогам четырех месяцев доля Казахстана в общем экспорте Азербайджана составляет 0,24%, в импорте – 2,46%.

Товарооборот между Азербайджаном и Казахстаном в 2016 году составил 124 391,28 тыс. долларов США.

Основными статьями экспорта из Казахстана в Азербайджан являются минеральные ресурсы (нефть и газ), химическое сырье, зерно, ячмень, табачная продукция, прокат углеродистой стали, электрооборудование. В Казахстан импортируются нефтепродукты из битуминозных материалов, полимеры этилена, комплектующие для машин и механизмов, сборные строительные конструкции из Азербайджана.